التضخم يتراجع إلى 1.34%

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استمرت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة في انحسارها على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي، بعدما ارتفعت بنحو كبير في يناير إثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% اعتباراً من مطلع 2018. و

كشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، عن وصول معدل التضخم السنوي إلى 1.34% في نوفمبر الماضي، منخفضاً من معدله في أكتوبر البالغ 1.62%، ومقابل نحو 3.06% في سبتمبر و3.86% في أغسطس و3.78% في يوليو و3.29% في يونيو و3.48% في مايو و3.53% في أبريل و3.36% في مارس و4.45% في فبراير و4.76% في يناير على التوالي.

ولفت التقرير إلى انخفاض معدلات التضخم على أساس شهري بنسبة 0.3% في نوفمبر الماضي، وذلك مقارنة بشهر أكتوبر السابق له، ويرجع الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار 5 مجموعات رئيسية، حيث تراجعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين)، بنسبة 0.23%.