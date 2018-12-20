مشاريع استثمارية في منتجع «الفرسان»

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

قال خليفة الحميري الرئيس التنفيذي لشركة «الفرسان القابضة»، المملوكة لمجلس التوازن الاقتصادي، إن الشركة تعتزم التوسع في منتجع «الفرسان» من خلال إضافة أنشطة جديدة واستقطاب المزيد من الزوار داخليا وخارجيا، وذلك بهدف تعزيز مفهوم السياحة الرياضية في أبوظبي.

وأضاف خليفة خلال مؤتمر صحفي أمس، أن المنتجع يستحوذ حاليا على حصة جيدة من السياحة الداخلية، لا سيما مع وصول عدد الزوار خلال العام الماضي إلى أكثر من 200 ألف زائر معظمهم من داخل الدولة، فيما يطمح المنتجع لاستضافة عدد من البطولات المحلية والعالمية في السنوات القادمة.

وذكر خليفة أن المنتجع لديه العديد من المشاريع الاستثمارية التي تهدف إلى تنويع وتحسين المرافق والخدمات، مشيراً إلى أن بعض هذه المشاريع سيتم تنفيذها خلال العام القادم والبعض الآخر على مدى السنوات المقبلة.

ومن هذه المشاريع توسيع ملاعب كرة القدم بسبب الإقبال العالي على هذا النشاط وإجراء توسعة لصالة الفروسية وتوسعة صالة الأفراح التي تشهد طلبا متناميا خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى إنشاء صالة رياضية جديدة، كما ندرس بشكل معمق إنشاء منتجع تكنولوجيا للصغار يهدف إلى تشجيع الأطفال على التوجه إلى القطاع التكنولوجي وزيادة الوعي بهذا القطاع الحيوي.

وذكر أن المنتجع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحته حوالي 1.6 مليون متر مربع، ويضم مرافق سياحية ورياضية وترفيهية على مستوى عالمي، حيث يعد وجهة مثالية لجميع منظمي الفعاليات.

هذا إلى جانب فندق من فئة خمس نجوم تديره شركة «ماريوت» العالمية، مبيناً أن الأداء العام للفندق يشهد تطوراً ملحوظاً، حيث يصل معدل الإشغال سنوياً إلى نحو 70%، وتزيد نسبة الأشغال إلى أكثر من ذلك خلال المواسم والفعاليات التي تستضيفها أبوظبي.

50 فعالية

وذكر الرئيس التنفيذي لـ «الفرسان القابضة» أن المنتجع استضاف فعاليات لأكثر من 50 جهة وشركة حكومية وخاصة العام الجاري، مشيراً إلى أن العام القادم سيشهد أكثر من 9 بطولات بالمنتجع تشمل 3 بطولات للقفز على الحواجز بما فيها بطولات أولمبياد أبوظبي الخاصة، فضلاً عن احتضان 5 بطولات داخلية تشمل العديد من الأنشطة الرياضية.