أطول عرض ترويجي لمجموعة الذهب بمهرجان التسوق

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن حملتها الجديدة للنسخة الـ 24 من مهرجان دبي للتسوق، الذي ينطلق 26 ديسمبر، ويستمر حتى 2 فبراير 2019، لتكون بذلك أطول عرض ترويجي تنظمه المجموعة، وصممت المجموعة هذا العام عرضين منفصلين للمجوهرات الذهبية والمجوهرات الماسية.

ويشارك أكثر من 300 متجر مشارك في الحملة التي تمكن المتسوقين من الاستفادة من اثنين من العروض الترويجية الكبرى، التي تضمن للمتسوقين فرصة ربح العديد من الجوائز المذهلة. ونظمت المجموعة عروضاً ترويجية منفصلة، حسب فئة المجوهرات، لتعزيز المبيعات.

وتم الإعلان عن العروض الترويجية أمس خلال مؤتمر صحفي بفندق كونراد دبي، بحضور أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وليلى سهيل عضو مجلس إدارة، رئيس قسم التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، المدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومؤسساتها، وعبد الله الأميري مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، توحيد عبد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة، رئيس قسم التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، المدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي ومؤسساتها: «دائماً كانت المجموعة أحد الشركاء الرئيسين، وواحدة من أهم اللاعبين للمساعدة في نجاح المهرجان منذ البداية. ونحن على ثقة تامة بأن السحوبات اليومية والأسبوعية للمجموعة ستعطي دفعة قوية لقطاع التجزئة، أحد الركائز الأساسية لاقتصاد دبي.

وقال توحيد عبد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: «هذه هي المرة الأولى التي ننظم فيها حملات منفصلة للذهب والماس، ونعتقد أن هذا سيزيد الإقبال على مهرجان التسوق هذا العام، وهدفنا من هذه العروض، تقديم شيء فريد وجديد للمتسوقين، وتركز عروضنا الجديدة على تعزيز تجربة التسوق للعملاء المقيمين والزائرين».

وعند إنفاق 500 درهم، سيحصل العملاء على قسيمة سحب واحدة لفرصة الفوز بالعديد من الجوائز. وفي انتظار الفائزين 32 كيلوغراماً من الذهب، 4 فائزين يومياً (250 غراماً لكل فائز)، من 27 ديسمبر 2018 إلى 26 يناير 2019، وفائز واحد بالجائز الكبرى 1 كيلو من الذهب يوم 2 فبراير 2019.

وسيحظى 6 فائزين بفرصة الفوز بسبائك ذهبية بوزن 100 غرام، من 27 يناير إلى 1 فبراير 2019. وسيتم منح 6 أجهزة تلفاز سامسونغ ذكية 65 بوصة من نوع 4K UHD منحني، من 27 يناير إلى 1 فبراير 2019.