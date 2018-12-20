«بلووم القابضة» تفتتح فندق إديشن بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

افتتحت شركة بلووم القابضة، أول من أمس، فندقاً يحمل العلامة التجارية «إديشن» في الشرق الأوسط، ضمن مشروع «بلووم مارينا» في منطقة البطين بأبوظبي.

وأكد سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم القابضة» في تصريحات للصحفيين خلال جولة بالفندق أن الفندق يضم 198 غرفة وجناحاً و 57 وحدة سكنية، ويرفع محفظة الفنادق بالشركة إلى أكثر من 800 غرفة تتوزع على فندق ماريوت أبوظبي وبارك فيو بالسعديات، والأخير عبارة عن شقق سكنية فاخرة ستقوم الشركة بتشغيلها مارس المقبل.

ولفت إلى أن نسبة الإشغال بفندق ماريوت أبوظبي بلغت 75% وتعد من أعلى نسب الإشغال الفندقي أبوظبي وتعد الجنسية الصينية أكثر الجنسيات المترددة على الفندق.

ولفت إلى أن فنادق «اديشن» تعد علامة فندقية مشتركة من فئة «بوتيك» بين رجل الأعمال الأميركي «إيان شراجر» وشركة «ماريوت العالمية»، حيث تضم المجموعة حالياً 8 فنادق منها واحد في أبوظبي و7 فنادق أخرى في أميركا وأسبانيا والصين وتركيا، مع وجود خطة طموحة لافتتاح 30 فندقاً جديداً لافتاً إلى أن هذه الشراكة تتيح تقديم أرقى خيارات الإقامة والطعام والمشروبات والعروض الترفيهية.

وذكر أن الفندق يعد الأول من نوعه في الإمارات، الذي لا يستخدم أدوات أو أكواباً بلاستيكية للحفاظ على البيئة. ونوه بأن افتتاح فندق «اديشن» سيعزز جهود شركة بلووم القابضة للتوسع في قطاع الضيافة بالشراكة مع أشهر العلامات الفندقية في العالم.

ويتميز فندق «اديشن أبوظبي» بتصاميمه التي تحاكي تقاليد الإمارات، ويتمتع الفندق بموقعه الاستراتيجي في منطقة المارينا، وبتصميمه الخارجي الذي يحاكي أشرعة السفن الشراعية التقليدية التي كانت تشتهر بها المنطقة.

وتوفر كل غرفة بالفندق إطلالة على مياه الخليج المحيطة، فيما تزدان جدرانها بصور فوتوغرافية للمصور بريت ويستون المعروف باسم مصوّر القرن العشرين. ويحتضن الفندق 3 مطاعم حائزة على جوائز من ابتكار الشيف العالمي توم أيكنز، الذي اشتهر بكونه أصغر طاهٍ حائز على نجمتين من نجوم ميشلان.

ويوفر الفندق 900 متر مربع من مساحة الاجتماعات والفعاليات، بما في ذلك العديد من قاعات الاجتماعات والاحتفالات. والفندق جزء من مشروع «بلووم مارينا».