ربط إلكتروني بين «الاتحادية للمواصلات» واقتصادية أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال، اتفاقية مستوى الخدمة مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بشأن تفعيل نظام الربط الإلكتروني بين الجانبين، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات النهائية للتراخيص الاقتصادية.

وقّع الاتفاقية بمقر دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، كل من راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، والمهندس أحمد الخوري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد الإطار التشغيلي المشترك الذي يحكم العلاقة بين الدائرة و«الهيئة» فيما يتعلق بكل إجراءات التراخيص والموافقات الاقتصادية في إمارة أبوظبي وتحديد الأدوار والمهام الرئيسية لكل جهة لضمان استمرارية الأعمال وتقديم خدمات عالية الجودة.

وبموجب الاتفاقية يعمل الجانبان على إيجاد نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الاقتصادية في الإمارة من خلال النافذة الواحدة. وتشتمل الاتفاقية على ملاحق تنظيمية لتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني، معنية بنطاق الخدمات والنظام التشغيلي لمركز أبوظبي للأعمال وآلية التحصيل المالي.