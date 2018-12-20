اتفاقية لإنشاء مصنع لإنتاج ألياف وقضبان البازلت في الفجيرة

المصدر: الفجيرة- البيان

وقعت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ممثلة المهندس محمد الأفخم رئيس مجلس إدارة المؤسسة مع الشركة العربية للتعدين ممثلة بالمهندس محمد الشحي رئيس مجلس الإدارة، اتفاقية تتضمن تأجير أرض لصالح الشركة العربية للتعدين بإمارة الفجيرة بمساحة 40 ألف متر مربع تقريباً لإقامة مصنع لإنتاج ألياف وقضبان البازلت بطاقة إنتاجية 5,000 طن سنوياً.

وقال المهندس الشحي إن المشروع يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيعمل على إنتاج منتجات مبتكرة وذات قيمة مضافة وصديقة للبيئة من أبرزها قضبان البازلت التي تستخدم عالمياً كبديل عن حديد التسليح في الأعمال الإنشائية نظراً لتميزها بعدد من الخصائص الفريدة مثل قوة تحملها العالية ومقاومتها للأحماض والقلويات وملاءمتها لكافة أنواع الظروف المناخية على مستوى العالم.

وسيعمل المشروع على تشغيل 200 عامل على أقل تقدير، بالإضافة الى عدد كبير من العمالة غير المباشرة، وهو الأمر الذي سينعش الوضع الاقتصادي الكلي في الإمارة. وأوضح أن هذا المشروع هو الخطوة الأولى بالنسبة للشركة العربية للتعدين - الفجيرة، مشيرا إلى أن الشركة تعمل حالياً على دراسة عدد من المشاريع لتنفيذها.

وأكد المهندس محمد الأفخم على القيمة المضافة لهذه الخطوة التي تساهم في تنمية وتطوير قطاع التعدين والصناعات المرتبطة في إمارة الفجيرة، مشيراً إلى آثار هذه المشاريع على تنمية الوضع الاقتصادي الكلي على مستوى الإمارة.