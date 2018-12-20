«تنمية الصادرات» تبحث الفرص الواعدة أمام شركات دبي في أسواق فيتنام وكمبوديا

المصدر: دبي- البيان

اختتمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بعثتها التجارية إلى فيتنام وزيارتها الرسمية إلى كمبوديا مؤخراً، وتعتبر هذه البعثة الثانية من نوعها التي تقوم بها المؤسسة إلى فيتنام والأولى إلى كمبوديا، وركز برنامج البعثة على دعم الشركات الإماراتية في الاطلاع على الفرص الواعدة والمتميزة في السوق الفيتنامي كونه بوابة للشرق، إلى جانب السوق الكمبودي باعتباره سوقا جديدا تقوم المؤسسة بالترويج فيه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المؤسسة الهادفة إلى بحث الفرصة التصديرية، وربط الشركات المحلية والمصنعين بالأسواق الواعدة على مستوى العالم.

وقال محمد الكمالي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: قمنا بتنظيم هذه البعثة للسنة الثانية على ضوء النجاح الذي حققته البعثة في السنة الماضية، إذ أظهرت نتائج البعثة الثانية في فيتنام أن النمو الاقتصادي المتسارع أدى إلى تزايد حاجة السوق الفيتنامي للواردات، مما خلق فرصاً مثالية للشركات الإماراتية للاستفادة من إمكانية التوسع في السوق الفيتنامي، عبر السلع الاستهلاكية، والتقنيات الرقمية المبتكرة. وركزت البعثة الحالية على إبراز القدرات التي تتمتع بها الصناعة الإماراتية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وأضاف: تعتبر التجارة بالتأكيد عنصراً مهماً في اقتصاد فيتنام، ويعود ذلك إلى حقيقة أن البلاد مدعومة ومفتوحة للغاية على الدول الاقتصادية، فعلى سبيل المثال، يبلغ متوسط معدل التعريفة المطبق نسبة 3.1٪، وهناك عدد قليل من الحواجز غير الجمركية، وبالتالي تقدم فيتنام للشركات الإماراتية فرصا هائلة للاستحواذ على حصة جيدة في سوق يضم أكثر من 90 مليون شخص.

واختتم قائلاً: ركزنا على هذا السوق لاستكمال الامتداد الآسيوي الذي نركز عليه للمصدرين، بالإضافة الى ترويج فرص إعادة التصدير عبر دبي نحو أسواق متنوعة لعل أبرزها سوق أفريقيا.

نحن نعمل الاستفادة من استكمال كل النجاحات أو القنوات التي تقوم بها المؤسسات المتنوعة من دبي والدولة بشكل عام، ولعل أبرزها افتتاح خط طيران الإمارات نحو كمبوديا، الذي يعزز بدوره من العلاقات التجارية ويربط أصحاب الأعمال والتجار، ويحقق التكامل في تعزيز تجارة دبي والإمارات الخارجية.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى: يسرنا أن ندعم جهود الإمارات لتعزيز التجارة مع فيتنام وكمبوديا، وأن نلعب دوراً رئيساً في تعزيز الروابط التجارية بين الأسواق الثلاثة.

وتعتبر فيتنام وكمبوديا من أهم الأسواق التي تخدمها طيران الإمارات، وخلال السنوات الخمس الماضية، نقلنا ما مجموعه 200 ألف طن من الصادرات والواردات بين الدولتين ودولة الإمارات.

ودعمت عمليات الإمارات للشحن الجوي الصادرات إلى فيتنام وكمبوديا من خلال توفير السعة والتواصل مع مختلف دول العالم، ويسعدنا مواصلة الالتزام والمساهمة في تعزيز الحركة التجارية لكل من هاتين الدولتين.

وأضاف: تخدم طيران الإمارات هانوي وهو شي منه، وجهتي الأعمال الرائدتين في فيتنام، برحلة يومية واحدة لكل منهما، كما تخدم العاصمة الكمبودية بنوم بنه برحلة يومية واحدة أيضاً، ما يتيح إمكانية السفر من دون توقف بين دبي وهذه المدن. ويعد توفر الرحلات المباشرة مفتاح نجاح العلاقات التجارية.