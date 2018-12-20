بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع قرغيزستان

المصدر: أبوظبي ـ البيان

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع تشينغيز أيداربيكوف، وزير خارجية قيرغيزستان سبل وآفاق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان.

وتم التأكيد خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي على تعزيز تعاون البلدين في القطاعات والمجالات المهمة لكليهما ومنها قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والقطاع السياحي والبنية التحتية، والصيرفة الإسلامية والصناعات الحلال، والتركيز على المشاريع والفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية.

وتناول اللقاء أهمية زيادة عدد الرحلات الجوية لما لذلك من أهمية في تشجيع السياحة والمساهمة بزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، والتباحث حول إمكانية تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة لما يشكله ذلك من أهمية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وأكد المنصوري خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية قرغيزيا وخاصة بمجالات التجارة والاستثمار بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

وقال إن العلاقات بين البلدين الصديقين تشهد تطوراً مستمراً خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري ويستدل على ذلك من خلال نمو حجم التبادل التجاري الذي بلغ 1.1 مليار درهم في العام 2017 بنمو قارب 207 بالمئة منذ عام 2012، مضيفاً أن هذا الرقم مرشح للارتفاع في ظل المساعي المشتركة لاستكشاف المزيد من فرص التعاون والشراكات في مختلف المجالات..

وشدد تشينغيز أيداربيكوف وزير خارجية قيرغيزستان على متانة العلاقات بين الإمارات وقيرغيزستان.