«ذا هارت أوف يوروب» يطلع زواره على مراحل تقدم المشروع

المصدر: دبي - البيان

استقبل مشروع «ذا هارت أوف يوروب» مجموعة من السفراء والقناصل للتعرف على التقدّم الكبير في أعمال هذا المشروع التطويري للجزر الست التي تُشكل مشروع جزر العالم، والذي يحتضن مزيجاً راقياً من أفخر العقارات السكنية وفيلات العطل الفارهة والمنتجعات السياحية المترفة.

وتتولى مجموعة «كليندينست» النمساوية العمل على تطوير المشروع، حيث تعمل على المساهمة في رؤية الإمارات التطويرية من خلال بناء وتشييد عقارات فاخرة على المستوى العالمي، وتقديم مفهوم المنزل الثاني في سوق العقارات، وذلك للمساعدة في الارتقاء بالأهداف السياحية والاقتصادية للدولة.

وقال جوزيف كليندينست، رئيس مجلس إدارة المجموعة: نشعر ببالغ الشرف للترحيب والاحتفاء بالضيوف المميزين والبارزين في مشروع «ذا هارت أوف يوروب».