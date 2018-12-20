إنجاز 32 ألف معاملة رقمية في الشارقة بالربع الثالث

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن ارتفاع نسبة المعاملات المنجزة عبر مراكز الخدمة والخدمات الرقمية خلال الربع الثالث 2018 لتصل إلى 91% من إجمالي المعاملات المنجزة على مستوى الإمارة، مسجلة 23 ألف معاملة، وهو ما يؤكد نجاح الدائرة في عملية التحول الرقمي للإجراءات بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن من أجل خدمة الاقتصاد المحلي وتعزيز حركة الاستثمارات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في الإمارة.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة أن الهدف الأساسي من توفير الدائرة لقنوات متعددة لتقديم خدماتها هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في الشارقة، وأضاف أننا حققنا في الربع الثلث نجاحاً كبيراً على هذا الصعيد، حيث نمت عمليات تجديد الرخص من خلال مراكز الخدمة والخدمات الرقمية بشكل كبير.

حيث أنجزت الدائرة أكثر من 32 ألف معاملة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي كان عددها أكثر من 28 ألف معاملة. كما حققت خدمة المستثمر الذكي، نمواً بلغ 276% خلال الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من 2017.

وأشار إلى أن الدائرة تقدم من خلال مراكز الخدمة العديد من الخدمات تشمل تجديد الرخص، وحجز مواعيد التقييم الفني، وتسجيل مبدئي لمستثمر جديد، وتصريح لوحة تجارية، ودفع المخالفات، وإصدار وتجديد الاسم التجاري وغيرها الكثير.

مشيراً إلى أن هذا التعاون مع مراكز الخدمة يأتي في إطار اهتمام الدائرة بمتابعة تنفيذ استراتيجياتها الهادفة لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة عن طريق تحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسيين من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات وتطوير الأداء.

من جانبه، قال فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة بأن تجربة الشراكة مع القطاع الخاص في إنجاز المعاملات التي تبنتها الدائرة خلال السنوات الماضية قد أثبتت نجاحها في جميع المستويات، وأكد أن الدائرة تسعى من خلال شراكتها مع مراكز الخدمة للوصول بخدماتها لأعلى المستويات عن طريق تقديمها لخدمات نوعية مميزة من خلال قنوات متعددة.