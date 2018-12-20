رأس الخيمة تطلق مهرجان «بر وبحر» للتسوق

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلق مركز رأس الخيمة للمعارض التابع لغرفة رأس الخيمة فعاليات مهرجان «بر وبحر» في جزيرة المرجان، بمشاركة أكثر من 7 آلاف متسوق وزائر ومقيم من جميع الجنسيات، ويضم مجموعة متميزة من تجارب التسوق والمسابقات والفعاليات، من خلال 65 فعالية منوعة، تلبي مختلف رغبات المجتمع، التي تجمع بين التمتع بالطبيعة وفرص التسوق واقتناص الجوائز والاحتفال في جو ممتع تم التحضير له بفكر متخصص في إدارة المهرجانات.

وأوضح محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة، أن مهرجان «بر وبحر» يستهدف كافة المراحل العمرية والعائلات لقضاء أوقات ممتعة ومذهلة، ستحظى بالفوز بجوائز قيمة ومبالغ نقدية كبيرة، حيث تتكامل فعالياته الترفيهية المتنوعة مع العروض الترويجية، التي تقدمها محلات التسوق، ويواصل فعالياته حتى 24 من ديسمبر الجاري.

وأكد النعيمي حرص الغرفة ومركز رأس الخيمة للمعارض على إبراز الصورة الجمالية والحضارية لإمارة رأس الخيمة .