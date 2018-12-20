الجمعية الدولية للمؤتمرات تعزز عملها المجتمعي

المصدر: دبي - البيان

جمعت الوفود المشاركة في المؤتمر الـ57 للجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات مبلغاً وقدره 5555 يورو، إضافة إلى 591 نظّارة لصالح مؤسسة «نور دبي» الخيرية التي تُعنى بعلاج ومكافحة العمى، وذلك خلال فعالية المشي والركض الخيرية والتي أقيمت مؤخراً في دبي لدعم مشاريع المؤسسة المحلية والعالمية الرئيسية.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «أسهم التعاون بين مؤسسة نور دبي والجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات خلال هذه المبادرات في تنفيذ التزامنا قبل انعقاد المؤتمر بترك بصمة واضحة في المجتمع، فمن خلال فعالية المشي والركض الخيرية، وجمع النظارات والتبرع بها، تمكّنت مختلف الوفود التي حضرت هذا الحدث المهم من المشاركة بها بكل سهولة، وهذا ما حرصت عليه اللجنة المضيفة المحلية».