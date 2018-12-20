عطلة رأس السنة ترفع إشغالات فنادق دبي للحد الأعلى

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

كثفت فنادق في دبي من عروضها على الغرف والمطاعم وقاعات الحفلات، بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية، في وقت أكدت فيه مصادر عاملة بالقطاع الفندقي أن نسب إشغال غرفها اقتربت من 100% لا سيما في المناطق المحيطة ببرج خليفة، وتلك المطلة على منطقة الاحتفالات.

وقالت المصادر: إن أسعار الغرف الفندقية شهدت ارتفاعاً بنسب تتراوح بين 20 - 30% خلال رأس السنة بالتوازي مع ارتفاع الطلب، وتختلف هذه النسبة من فندق لآخر تبعاً لموقعه ومستوى الخدمات، التي يقدمها والإطلالات التي يوفرها على منطقة برج خليفة.

عائلات

وأوضحت المصادر أن الفنادق في دبي وباقي الإمارات تعوّل بشكل كبير على العائلات المقيمة في الدولة والعائلات الخليجية التي باتت تفضل قضاء فترة الأعياد في دبي لتنوع المنتج السياحي ووجود الفنادق بمختلف نجومها، إضافة إلى الفنادق الاقتصادية والشقق الفندقية، الأمر الذي يتناسب مع مختلف المستويات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية.

مشيرين إلى أن العروض الترويجية، التي تقوم بها الفنادق لجذب النزلاء خلال العيد، إلى جانب العروض التسويقية، التي تقوم بها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وباقي الهيئات والدوائر السياحية في الدولة، تسهم إلى حد بعيد في استعادة الفنادق لمستويات الإشغال القوية.

وتستعد فنادق دبي لتنظيم فعاليات رأس السنة الحالية بعروضها المختلفة التي جهزت لتلبي كل احتياجات ومطالب الزوار من كل بلدان العالم، سواء كانوا سياحاً أم رجال أعمال، ولتوافر مرافق التسلية والترفيه والأعمال والاتصالات والمؤتمرات على أرقى المستويات العالمية.

ويقدر خبراء متوسط إنفاق السائح خلال ليلة رأس السنة بين 2000 إلى 6000 درهم، وتشهد الفنادق والمطاعم نسب إشغال كاملة، في حين تستعد شركات ووكالات السياحة إلى تأمين كل المستلزمات لتوفير فرصة لعملائها لمشاهدة الاحتفالات من منطقة البرج.

وجهة

وقال حسين هاشم المدير العام لفندقي «البندر روتانا» و«البندر أرجان من روتانا»: «مما لا شك فيه أن إمارة دبي أصبحت إحدى الوجهات المفضلة عالمياً لقضاء موسم الأعياد والاحتفال برأس السنة الميلادية، والتي تختلف عنها في المدن العالمية الأخرى مع عروض الألعاب النارية الخلابة، التي يتم إطلاقها وفقاً لأحدث التقنيات التي لم يسبق لها مثيل.

وينعكس ذلك إيجاباً على قطاع الضيافة المزدهر بالفعل، والذي يُعَد أحد أسرع القطاعات نمواً في الدولة. وكما هو الحال في كل عام، فإن الفنادق في دبي ستشهد إقبالاً كبيراً من السياح من مختلف أنحاء العالم، وعلى الأخص من ألمانيا والمملكة المتحدة».

وأضاف هاشم: «سجل فندق البندر روتانا ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الإشغال منذ بداية الربع الأخير، ونتوقع أن يتخطى معدل الإشغال في هذه الفترة 90%، لا سيما مع الموقع المميز للفندق على الشاطئ الشمالي لخور دبي، والعروض العديدة التي نقدمها للاحتفال بيوم الميلاد ورأس السنة الجديدة، والتي تشمل العديد من الخيارات والباقات الحصرية والفعاليات الترفيهية العائلية طوال موسم الأعياد، والكفيلة بتقديم تجربة فريدة للضيوف».

حجوزات

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق «تايم»: إن بعض فنادق دبي امتنعت عن استقبال الضيوف خلال فترة رأس السنة وتحديداً خلال الفترة من يوم 28 ديسمبر حتى يوم 3 يناير مدفوعاً بموجة الحجوزات الهائلة، التي تدفقت على فنادق دبي خلال العطلة، مشيراً إلى أن احتفالات دبي بليلة رأس السنة الميلادية خلال السنوات الماضية انعكست على سمعة دبي ورفعت الطلب من مختلف الأسواق على الفنادق والمرافق السياحية في دبي، خلال هذه الفترة.

وأضاف أن موسم رأس السنة بالنسبة لعدد كبير من السائحين المقبلين على دبي، موسم ممتاز للقيام بالتسوق، لا سيما في ظل العروض التي تقوم بها المحال الموجودة بالمراكز التجارية في دبي، والتي تسهم بشكل كبير في إنعاش سياحة التسوق وتدفعها للنمو بشكل ملحوظ.

وأوضح أن معظم فنادق دبي تستنفر جميع كوادرها خلال هذه الفترة للاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من السياح في ظل ارتفاع الطلب من مختلف الأسواق، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار يأتي بالتوازي مع ارتفاع الطلب، إذ من الممكن أن تصل أسعار الغرف الفندقية في منطقة برج خليفة إلى مستويات قياسية.

من جهته توقع أليكساندر لي رئيس الشؤون التجارية لمجموعة جميرا أن تحقق فنادق المجموعة الشاطئية السبعة في دبي نسب إشغال كاملة خلال رأس السنة مشيراً إلى أن أداء فنادق مجموعة جميرا في دبي خلال موسم الأعياد لهذه السنة إنما يؤكد مكانة دبي الراسخة ضمن قائمة الوجهات السياحية العالمية خلال موسم الأعياد وفصل الشتاء.

خدمات

وقال أنيتا غوميز مدير التسويق في فندق العنوان دبي مول إن حجوزات الفندق وصلت إلى أكثر من 90%، ومن المتوقع أن تصل إلى حد الاكتمال خلال ليلة رأس السنة الميلادية، مشيراً إلى أن الفندق يحرص على تقديم خدمات خاصة بهذه المناسبة، والتي تتناسب مع مختلف أفراد العائلة.

وأضاف أن فندق العنوان دبي مول بحلته الجديدة يجسد استراتيجيته الرامية إلى تقديم أروع تجارب الحياة العصرية تحت مظلة علامتنا التجارية العنوان للفنادق والمنتجعات. وأشار إلى أن الفندق يستعد منذ فترة لاحتفالات رأس السنة من خلال تقديم العديد من الخدمات التي تتناسب مع هذه المناسبة.

وشرع فندق كراون بلازا دبي بتحضير قاعة الاحتفالات الكبرى لاستقبال العام الجديد لمنح الضيوف أوقات لا تُنسى، من خلال الأجواء الحافلة بالعروض الترفيهية الحيّة، إضافة إلى باقات حصرية وخاصة بمناسبة نهاية عام 2019.

وأكدت ميرات بدوفاني مديرة التسويق المساعدة في الفندق مشاركة كل المطاعم داخل كراون بلازا دبي في هذه الاحتفالات، التي يترقّبها الجميع، من خلال إعداد برامج خاصة لاحتفالات العائلة والأصدقاء.