مراكز تسوق ماجد الفطيم تنظم فعاليات وعروضاً ترفيهية

المصدر: دبي - البيان

تستعد مراكز تسوق ماجد الفطيم لاستقبال الزوار خلال موسم الأعياد، من خلال أجواء احتفالية فريدة مصحوبة بأجمل الفعاليات الترفيهية والعروض العائلية والأنشطة الحصرية، وأحدث تشكيلات الأزياء والموضة العصرية طوال الشهر.

وستعم الديكورات الاحتفالية والأجواء البهيجة هذه المراكز التي ستستقبل زوارها بأرقى تجارب التسوق والطعام واللحظات السعيدة مع الأهل والأصدقاء. وسيتحول كل من مول الإمارات، ومراكز سيتي سنتر، وماي سيتي سنتر، ومراكز «متاجر» في الإمارات إلى أرض ساحرة من العجائب الشتوية ستتزين خلالها بالديكورات والأضواء المتلألئة والزينة الاحتفالية المتدلية بأناقة من أسقف هذه المراكز.

كما ستتلألأ شجرة عيد الميلاد العملاقة بالإنارة والزينة الزاهية والهدايا الساحرة في مشهد عائلي فريد يعكس بهجة الأعياد، ويشكل خلفية جميلة لالتقاط أجمل الصور ومشاركتها مع الأهل والأصدقاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولا تكتمل احتفالات العيد للأطفال دون سانتا كلوز، الذي سيتواجد لمشاركة الأطفال أمانيهم وفرحتهم والتقاط أجمل الصور معهم وتوزيع الهدايا والحلويات خلال هذه الفعالية المحببة على قلوبهم، التي ستقام خلال الفترة من 10 ــ 25 ديسمبر في مول الإمارات، ومن 14 ــ 25 ديسمبر في سيتي سنتر ديرة، ومن 16 ــ 25 ديسمبر في سيتي سنتر معيصم، ومن 16 ــ 25 ديسمبر في ماي سيتي سنتر البرشاء. وسيحصل الأطفال الذين ستتاح لهم الفرصة للقاء سانتا كلوز في سيتي سنتر معيصم على بطاقات ماجيك بلانيت مجانية خلال هذه الفترة.

وسيكون زوار مول الإمارات على موعد مع أجمل الفقرات الاستعراضية التي سيقدمها فنانون بملابسهم الاحتفالية على وقع أنغام الموسيقى الساحرة خلال عرض موسم التسوق الرائع الذي صمم حصرياً لإدخال البهجة والفرح على قلوب زوار مول الإمارات هذا الموسم. وستعم الأجواء الاحتفالية في المركز، حيث سيقوم عدد من المؤدين المحترفين بعرض أجمل أزياء الموسم ضمن فعالية استثنائية ستقام خلال الفترة من 11 ــ 22 ديسمبر.

ويستضيف «سيتي سنتر مردف» الوجهة العائلية الأبرز للتسوق والحياة العصرية الزوار من الكبار والصغار هذا الموسم بأروع مغامرات القطب الشمالي خلال فعالية «أوت دور» الشيقة بنسختها المستلهمة من أرض العجائب الشتوية ابتداء من نهاية ديسمبر. وسيستمتع الأطفال خلال بالعديد من الأنشطة الرائعة.

سيتي سنتر ديرة

يضفي سانتا كلوز وأصدقاؤه أجواء من البهجة والمرح في «سيتي سنتر ديرة» من خلال عرض فريد أعد خصيصاً للزوار من الأطفال الصغار، حيث سيتألق هذا الاستعراض الشتوي بأجمل شخصيات الغزلان ورجل خبز الزنجبيل القادمين مباشرة من القطب الشمالي، خلال الفترة ما بين 14 ــ 25 ديسمبر، وسينظم العرض أربع مرات يومياً ويتواصل لمدة 20 دقيقة. كما حرص «سيتي سنتر معيصم» على تمديد فعالية «ذا باك يارد» الاجتماعية والعائلية حتى نهاية الشهر لتوفر للزوار الكثير من الأنشطة الترفيهية.