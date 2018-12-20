«أمنيات» تكشف عن شرفات «ون بالم» بجزيرة النخلة

المصدر: دبي - البيان

كشفت «أمنيات» العقارية عن شرفات مشروع «ون بالم» بجزيرة النخلة في دبي. وتم اختيار المهندس المعماري العالمي فلاديمير دجوروفيك، رائد هندسة المناظر الطبيعية، نظراً لخبرته الواسعة وقدرته على تحقيق رؤية خاصة لـتنفيذ مشروع «ون بالم» وبث روح الإبداع في تصميماته من خلال تقنياته المتطورة وقدرته على فهم احتياجات المشترين المميزين في «ون بالم».

وقال محمد حميد، مدير عام التسويق والمبيعات في أمنيات: «جلب فلاديمير رؤيته الخاصة والشاملة القائمة على الإبداع إلى المشروع جاعلاً العيش في ون بالم يجمع بين الاستدامة والجمال، فهو يدمج تصميماته الأنيقة مع الطبيعة في كل جانب ليعكس الروعة والتوازن، كما يتم تنفيذ تصميم أغلى شقق البنتهاوس المشتراة في دبي تحت إشراف فلاديمير لضمان الوفاء بكل الالتزامات».