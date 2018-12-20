«مجلس أبوظبي للجودة» يقر 3 وثائق فنية جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

عقد «مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة» الاجتماع السنوي الرابع للجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية، لمراجعة وتقييم الوثائق الفنية التي تقدمت بها مجموعات العمل الفنية المختصة.

وقد تم خلال الاجتماع التوافق على 3 من الوثائق الفنية وهي وثائق أبوظبي المهنية للعاملين في مهنة أمين مستودع المواد الخطرة، ومعايير أبوظبي الفنية للحدود القصوى للانبعاثات الغازية من صناعتي الحديد والصلب، والاشتراطات المهنية الشخصية للعاملين في مهن التدفئة والتهوية والتكييف المركزي.

وقال المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «يأتي الاجتماع استكمالاً للجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس لمشاركة كافة الجهات المعنية، من القطاعين الحكومي والخاص في تطوير الوثائق الفنية».