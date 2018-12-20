«الاتحاد» تشغّل طائرة بوينغ 787 دريملاينر إلى برشلونة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تعتزم الاتحاد للطيران، اعتباراً من 22 فبراير 2019، استبدال طائرتها طراز إيرباص A330-200 المستخدمة حالياً بطائرة طراز بوينغ 787 دريملاينر لخدمة رحلاتها من أبوظبي إلى برشلونة.

ويتزامن تشغيل طائرة بوينغ 787 دريملاينر إلى برشلونة مع انطلاق مؤتمر الجوّالات العالمي في المدينة بين 25 و28 فبراير، وستوفّر خلاله الاتحاد للطيران رحلات يومية، علماً أن خدمة هذا الخط سترتفع إلى رحلات يومية دائمة ابتداءً من 31 مارس.

وستتم خدمة الوجهة الجديدة بطائرة 787 دريملاينر المرتبة وفق نظام الدرجتين، درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية من الجيل التالي، وتضم 299 مقعداً من بينها 28 استوديو في درجة رجال الأعمال و271 مقعداً ذكياً في الدرجة السياحية، ما يعني زيادة 6 مقاعد في درجة رجال الأعمال و31 مقعداً في الدرجة السياحية على المسارين، وزيادة 4 أطنان على حجم الشحن.