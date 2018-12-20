نسخة 2019 لمعرض دبي للقوارب تنطلق 26 فبرابر

المصدر: دبي- البيان

يستعد معرض دبي العالمي للقوارب للانطلاق في نسخة عام 2019 في دبي بحُلة جديدة، تحتفي بأروع ما يشهده عالم القوارب. ومن المقرر أن تقام الدورة السابعة والعشرون للمعرض - التي ستحتضنها قناة دبي المائية - في الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس ليلتقي فيها من جديد رواد صناعة القوارب واليخوت والمعدات الملاحية ووكلاؤهم من جميع أنحاء العالم، لتشجيع هواة الملاحة والسفر البحري على الإقدام على أولى خطواتهم وبدء أجمل لحظات حياتهم في عالم البحار.

ويقام المعرض الذي يحظى بإقبال جماهيري هائل تحت شعار «لنتذوق طعم الحياة قليلاً» ليكون وجهة متكاملة تجمع بين الهوايات والاهتمامات والأنشطة البحرية. ويشمل ذلك عروض غوص متطورة تقدم في إطار الدورة الثالثة عشرة من معرض الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السنوي للغوص (الذي كان يحمل من قبل اسم معرض الشرق الأوسط للغوص)، بالإضافة إلى منطقة «راد زون» المليئة بأكثر الألعاب البحرية ترفاً على مستوى العالم.

وطبقاً لتقرير عام 2018 الذي أعدته فروست أند سوليفان، فإن الإمارات هي السوق الأكبر للقوارب في منطقة دول التعاون، حيث تضم 20 مرسى وأكثر من 10 آلاف قارب فاخر مسجلة بأحجام، تتراوح من الصغيرة إلى المتوسطة.

عارضون

يستقطب معرض دبي العالمي للقوارب سنوياً أكثر من 400 عارض وأكثر من 800 علامة تجارية وشركة من أكثر من 60 دولة. وكما جرت العادة، ستحتضن جادّة اليخوت الفاخرة في المعرض على مدار أسبوع أكثر من 50 من أفضل الأبنية العائمة الجاهزة للاستخدام وأحدثها على مستوى العالم.