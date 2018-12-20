تعاون بين «تبارك » و «جولديلوكس» لدعم نمو «الخليج للملاحة القابضة»

المصدر: دبي - البيان

أعربت «تبارك للاستثمار»، شركة الاستثمارات الإماراتية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن ترحيبها بدخول شـركة «جولديلوكس إنفسـتمنت كومباني ليمتد» كمسـاهم في شـركة «الخليج للملاحة القابضة» (شـركة الشحن البحري المدرجة في سوق دبي المالي).

وتتطلع «تبارك للاستثمار» المساهم الرئيسي في شركة «الخليج للملاحة القابضة» إلى تعاون متين مع «جولديلوكس». ويسعى الجانبان إلى تعزيز وتطوير القدرات التشغيلية الأساسية للشركة، إضافة إلى دعم خبراتها في القطاعات الرئيسية التي تعمل بها كالشحن البحري والخدمات اللوجستية.

إن هدف التعاون الشامل بين «تبارك للاستثمار» و«جولديلوكس» الاستفادة من نقاط التكامل المشتركة واستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعي الشحن البحري والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تسريع عجلة المبادرات التنموية.

وقال أحمد الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشـركة تبارك للاسـتثمار: «نرحب بالاسـتثمار من قبل شركة «جولديلوكس إنفستمنت كومباني ليمتد» في شركة «الخليج للملاحة القابضة»، الأمر الذي سـيعزز من جهودنا المشـتركة ويكون له الأثر الإيجابي على اقتصاد دولة الإمارات.

وستتيح لنا خبراتنا وتجاربنا المشتركة الاستفادة من توجيه تركيزنا ومواردنا نحو تحقيق نمو مستدام وكبير في القطاعات والشركات المنضوية ضمن محفظتنا مثل الشحن والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الإسهام بشكل فاعل في تحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.