وضع حجر أساس «بانثيون الإليزيه» بقيمة 180 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «بانثيون للتطوير» انطلاق عمليات البناء في مشروعها «بانثيون الإليزيه» في قرية جميرا سيركل بدبي، أمس، ويضم مشروع «بانثيون الإليزيه»، الذي تبلغ قيمته 180 مليون درهم، 268 وحدة سكنية ومنافذ للبيع بالتجزئة، ومن المتوقع تسليم المشروع في الربع الأخير من 2020.

وقال كالبش كايناريوالا، مؤسس ورئيس مجموعة بانثيون: نتوقع الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد بدعم من المقاول.

ويعد «بانثيون الإليزيه» ثاني مشاريع «بانثيون للتطوير» في دبي، حيث أطلق المطور أول مشروع في «بانثيون بوليفارد» في الحي 13 بقرية جميرا سيركل. ومن خلال رأس مال خاص بالشركة بقيمة 150 مليون درهم، أنجزت الشركة أول مشروع لها، ثم أطلقت عملية البيع. وتم تسليم المشروع المكون من 162 وحدة بنجاح للمستخدمين النهائيين والمستثمرين.