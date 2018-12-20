2.5 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 2.5 مليار درهم وكانت أبرزها رهون بقيمة 2 مليار درهم من خلال 93 إجراء. وتم تسجيل 222 مبايعة بقيمة 500 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 270 مليون درهم و201 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 230 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة الخيران الأولى. وتصدرت وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 106 ملايين درهم. وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وسجلت الرهونات ملياري درهم منها 70 رهن أراض بقيمة 1.7 مليار درهم و23 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 315 مليون درهم ورهن بمنطقة نايف بقيمة 255 مليون درهم.