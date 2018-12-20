269 فعالية لاقتصادية رأس الخيمة في 2018

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نفذت اقتصادية رأس الخيمة، 269 فعالية للعام الجاري، تنوعت بين مجتمعية وبيئية وثقافية ومعرفية وإنسانية وداخلية، بما يتوافق مع الخطط والتوجهات الاستراتيجية للحكومة والدائرة. وزاد عدد الفعاليات بنسبة 65 %، مقارنة بالعام المنصرم.

وأوضحت عائشة عبيد العيان مديرة مكتب الاتصال المؤسسي، أن عام زايد، كان حافلاً بالإنجازات، ومحفزاً للوحدات التنظيمية للإبداع، استلهاماً من القيم التي تحلى بها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان، وإنجازاته.

وأشادت بدور فريق عيال زايد في تنظيم العديد من الفعاليات في هذا العام، التي استهدفت شرائح واسعة من المجتمع، شملت أصحاب الهمم، كبار المواطنين، المتعاملين، مرضى السرطان، ومرضى السكري، أصحاب المحال، الأطفال وغيرهم، حيث بلغت نسبة فعاليات الفريق 27 % من الإجمالي. وأضافت أن الفعاليات حازت رضا المجتمع بمعدل 89 %.