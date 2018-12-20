ناسداك دبي تطلق العقود المستقبلية على «إم إس سي آي» لأسهم الإمارات 15 يناير

المصدر: دبي- البيان

أعلنت ناسداك دبي أمس، إطلاق التداول في العقود المستقبلية على مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية في 15 يناير 2019، وهو ما يفتح طريقاً جديداً أمام المستثمرين لزيادة التعرض لأداء الشركات الإماراتية.

ويعد المؤشر معياراً تتجه إليه أعين المستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث يضم حالياً 11 شركة من كبرى الشركات وأكثرها سيولةً في الإمارات العربية المتحدة بما فيها موانئ دبي العالمية وإعمار العقارية وبنك أبوظبي الأول.

ويمكن للمستثمرين من خلال التداول في العقود المستقبلية على المؤشر تغطية مراكزهم والاستفادة من الرافعة المالية لتعظيم العائد المالي على عمليات تداولهم، وتحقيق الأرباح في حالة هبوط المؤشر أو ارتفاعه على حد سواء.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: يمثّل إطلاق العقود على مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية الذي يحظى بثقة كبيرة خطوة مهمة في طريق التوسع السريع الذي تشهده سوق مشتقات الأسهم بناسداك دبي، إذ من شأن ذلك جذب مزيدٍ من الاستثمارات من الصناديق الدولية والإقليمية وغيرها من المستثمرين، بمن فيهم الأفراد الذين يبحثون عن فرص جديدة وجذابة لزيادة انفتاحهم على المشهد الاستثماري لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال روبرت أنصاري، المدير التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط ل إم إس سي آي، قائلاً: يسرنا تعزيز مشاركتنا مع ناسداك دبي من خلال إطلاق عملية التداول في العقود المستقبلية على مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية. وقد راعينا عند تصميم هذا المؤشر التركيز على منهجية شفافة تسعى الى تحقيق التوازن بين الفرص التي تقدمها أسواق الأسهم الإماراتية، بينما يركز على ضرورة إمكانية الاستثمار والاستدامة. ونحن نتطلع إلى العمل مع ناسداك دبى مع تطور احتياجات المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية للوصول الى أسواق الأسهم من خلال هذه الأدوات المالية.

وسيجري إطلاق العقود المستقبلية على مؤشر الإمارات بموجب اتفاقية ترخيص مبرمة في عام 2017. وبموجب هذا الترخيص، سيكون بوسع ناسداك دبي إطلاق العقود المستقبلية والخيارات في الوقت المناسب على مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال في عدد من أسواق الأسهم على مستوى المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تُوضع الأصول المدارة والبالغ قيمتها أكثر من 11 تريليون دولار أميركي على مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال في جميع أنحاء العالم.

وافتتحت سوق المشتقات ببورصة ناسداك دبي في 2016، وتتكون في الوقت الراهن من العقود المستقبلية للأسهم المفردة على 17 شركة رائدة مدرجة في الإمارات، وكذلك العقود المستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي والمؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وتستعد ناسداك دبي كذلك لإطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).