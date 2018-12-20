تأسيس مختبر لتصنيف مجوهرات الألماس في برج الماس

المصدر: دبي - البيان

أبرمت «إتش آر دي أنتويرب»، المؤسسة الأوروبية لفحص وتوثيق الألماس، اتفاقية شراكة مع «ستار جيمس»، شركة تجارة تجزئة مجوهرات الألماس ومقرها دبي، لتوثيق كامل مخزون المجوهرات لدى الشركة وذلك من خلال تأسيس مختبر لتصنيف مجوهرات الألماس في مركز دبي للسلع المتعددة.

وستعمل «إتش آر دي أنتويرب» على افتتاح أول مختبراتها لتصنيف مجوهرات الألماس في منطقة الشرق الأوسط حيث سيقع مقره داخل «المركز التجاري التركي» في «برج الماس» ضمن المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة. وتوظِّفُ مختبرات «إتش آر دي أنتويرب» أكثر التقنيات تطوراً في عملياتها وتعتمد على الخبرات الطويلة لقسم الأبحاث الداخلي التابع لها لتوثيق الألماس.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: ندعم بالكامل هذه الشراكة المهمة التي نعتقد أنها ستحقق نتائج إيجابية على مستوى القطاع بأكمله. ونلتزم في مركز دبي للسلع المتعددة التزاماً راسخاً بأعلى معايير الجودة والموثوقية والشفافية، ومن هنا تنبع أهمية هذه الشراكة التي تأتي لترسخ هذه القيم.