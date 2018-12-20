غرفة الفجيرة تستعرض أساسيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة

المصدر: الفجيرة- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة ورشة عمل أمس في مسرح الغرفة بعنوان «أساسيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة»، بحضور أعضاء من مجلس إدارة الغرفة وخالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة، وسلطان جميع عبيد نائب المدير العام، وعدد من أصحاب ورواد الأعمال .

وأكد خالد الجاسم أن الورشة التي تم تنظيمها بالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستهدف رواد وأصحاب الأعمال والشباب الراغبين في دخول سوق العمل، وإطلاعهم على أهم قضايا الضريبة والمتمثلة في التعامل مع الإقرارات الضريبية.

وأكدت ابتهال المنهالي مديرة الأكاديمية أهمية دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبني أصحاب الأفكار المتميزة والإبداعية، وأعربت عن شكرها لغرفة الفجيرة لما توليها من اهتمام لتزويد منتسبيها من أصحاب الأعمال بالمعلومات ذات العلاقة بأعمالهم. وتحدث المستشار المالي الدكتور عبد الله العوضي حول أساسيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وأنواع الضرائب بصفة عامة،