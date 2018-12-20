بنك الإمارات دبي الوطني يدعم «فيت بت» و«جارمن باي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، دعمه لمحافظ فيت بت وجارمن باي ليكون بذلك أول بنك في المنطقة يقدّم هذه الخدمة في ظل الشعبية المتنامية التي تكتسبها حلول الدفع القابلة للارتداء في الإمارات.

وكونه سباقاً في مجال الخدمات المصرفية وتقنيات المدفوعات المبتكرة، بادر بنك الإمارات دبي الوطني إلى دعم سبل الدفع الجديدة التي يمكن استخدامها والوصول إليها بسهولة.

وتتميز Fitbit Pay وGarmin Pay بتصميمهما المخصص للاستخدام بسهولة أثناء التنقل، حيث تتيح للمستخدمين إجراء المدفوعات بسرعة وأمان في مختلف نقاط البيع التي تقبل المدفوعات اللاتلامسية عن طريق فيت بت وجارمن الخاص بهم.

وللدفع لقاء مشترياتهم، يتعين على العملاء إضافة بطاقتهم الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر من بنك الإمارات دبي الوطني إلى فيت بت وجارمن باي.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني: «يحرص بنك الإمارات دبي الوطني على تقديم أحدث المنتجات المبتكرة التي تضفي مزيداً من الانسيابية والسهولة على التجربة المصرفية لعملائه، ومن هذا المنطلق تأتي شراكتنا مع فيت بت وجارمن تأكيداً على التزامنا بتوفير تجارب دفع تتمتع بأرقى مستويات السهولة والأمان لعملائنا الذين يعيشون حياة حافلة بالحيوية».