اتحاد مصارف الإمارات يبحث خطة عمل وأولويات 2019

المصدر: دبي - البيان

عقد اتحاد مصارف الإمارات اجتماعه السنوي لرؤساء اللجان الـ 20 المتخصصة، أمس، حيث تم استعراض المبادرات الرئيسة التي تم إطلاقها خلال العام، وكذلك مناقشة خطة العمل والأولويات للعام 2019 وأبرزها التوطين، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، عملية التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتقنيات الـ«بلوك تشين» و«فينتك»، مكافحة غسل الأموال، والأمن السيبراني.

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات الذي ترأس الاجتماع، إن 2018 عام مميز بالنسبة لاتحاد مصارف الإمارات، حيث حققنا إنجازات جديدة من خلال تقديم العديد من المبادرات وتعزيز التعاون والتشاور مع المصرف المركزي وكافة الجهات المعنية في الدولة.

وأضاف أن التزام لجاننا الراسخ ومساهماتها شكلا عاملاً أساسياً في تحقيق هذه النتائج المثمرة لمساعينا، معرباً عن امتنانه لرؤساء وأعضاء اللجان لتفانيهم وعملهم الدؤوب في سبيل دفع عجلة نمو القطاع المصرفي وتطوره. وقال: نشعر بالتفاؤل حيال وقوفنا على أعتاب تحقيق المزيد من النمو والتطور، وسنسعى معاً للحفاظ على تحقيق المزيد من المبادرات والإنجازات التي تصب في مصلحة القطاع المصرفي في العام 2019 وخلال السنوات القادمة.

مبادرات

وسلط الاجتماع الضوء على المبادرات المختلفة التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات ولجانه خلال عام 2018، بما في ذلك الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون مع المصرف المركزي وكافة الجهات المعنية في الدولة بما يخدم دعم وتعزيز القطاع المصرفي.

وحظي النجاح الكبير الذي حققته نسخة هذا العام من «الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط» بإشادة الحضور. وكان الملتقى الذي عقد في 11 نوفمبر الفائت تحت شعار «القطاع المصرفي بعد 10 سنوات من الآن»، قد ضم 24 متحدثاً بارزاً وأكثر من 500 شخص من 38 دولة. كما أثنى الحضور على تنظيم اتحاد مصارف الإمارات لمؤتمر «الامتثال التنظيمي في عالم متغير» في العاصمة أبوظبي ومؤتمر «حماية» للتعاون وتبادل المعلومات لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية.

وأشاد المجتمعون بإصدار دليل التوعية المالية للأفراد ودليل مماثل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، الذي ينسجم مع أهداف الاتحاد لتعزيز التثقيف المالي، ويقدم الدليل للأفراد جميع الأساسيات بينما يهدف دليل التثقيف المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تزويد أصحاب الشركات بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة.