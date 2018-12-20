«أبوظبي العالمي» يصدر ورقتين استشاريتين حول تجديد الرخص وغرامات تأخير التسجيل

المصدر: أبوظبي- البيان

أصدرت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، أمس، ورقتين استشاريتين تدعو من خلالهما الكيانات المسجلة في السوق والمستشارين، وأصحاب المصلحة إلى تقديم آرائهم حول التوجيهات المقترحة بشأن النهج المتبع في فرض غرامات على تأخير تسجيل الحسابات السنوية، وتجديد الرخص التجارية المتأخرة.

وتطالب جميع الكيانات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي بالحصول على رخصة تجارية سارية المفعول صادرة عن هيئة التسجيل التابعة لسوق أبوظبي العالمي، في حين أن بعض الكيانات القانونية مثل الشركات المحددة بالأسهم والشراكات ذات المسؤولية المحدودة، يجب عليها أيضاً تسجيل حساباتها المالية سنوياً مع المسجل. وتخضع الكيانات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات لغرامات بموجب التشريعات التجارية في سوق أبوظبي العالمي، وتعتبر الغرامات عقوبة إدارية شائعة لعدم الامتثال للمتطلبات، وتحفز على تلبيتها في الوقت المناسب.

وتلتزم سلطة التسجيل بتطبيق أفضل الممارسات، وتعتمد الشفافية والاستشارة فيما يتعلق بسياستها وإجراءاتها لاتخاذ إجراءات تأديبية بموجب التشريعات التجارية في سوق أبوظبي العالمي، بما في ذلك إجراءات مثل فرض الغرامات. وأعدت سلطة التسجيل هذه التوجيهات التي تحدد نهجها للغرامات فيما يتعلق بتجديد الرخصة التجارية، ومتطلبات الحسابات السنوية. وتم تصميم النهج المقترح بشكل متناسب وواضح وموثوق للكيانات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي.

ودعا سوق أبوظبي العالمي الكيانات المسجلة والاستشاريين والمشاركين في المجال وأصحاب المصلحة إلى تقديم آرائهم على التوجيهات المقترحة في موعد أقصاه 31 يناير 2019.