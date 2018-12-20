«أو إم في» تحصل على 5 % بامتياز «غشا» للغاز عالي الحموضة

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، نيابة عن حكومة أبوظبي، اتفاقية امتياز مع شركة «أو إم في» النمساوية، حصلت بموجبها الأخيرة على نسبة 5% في منطقة امتياز «غشا» للغاز عالي الحموضة، والتي تضم حقول «الحِيل» و«غشا» و«دلما» و«نصر» و«صرب» و«مبرز».

ووفقاً للاتفاق، تتحمل «أو إم في» نسبة 5% من المصاريف الرأسمالية والتشغيلية والتطويرية للمشروع، وتنضم بذلك إلى شركاء أدنوك في امتياز «غشا» بما فيهم «إيني» الإيطالية، التي كانت قد حصلت على حصة 25%، وشركة «وينترشال» الألمانية، التي حصلت على حصة 10% في نوفمبر الماضي، وستبقى نسبة 60% من الامتياز مملوكة لأدنوك.

وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، والدكتور راينير سيلي، الرئيس التنفيذي لشركة «أو إم في». وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعمل أدنوك على تنفيذ توجيهات القيادة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي لضمان توفير إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز.

وتتماشى الاتفاقية الاستراتيجية بعيدة المدى التي تم توقيعها اليوم مع «أو إم في»، وكذلك الاتفاقيات الأخرى الخاصة بامتياز «غشا»، مع هذه الرؤية وتعزز التقدم نحو تحقيقها.

هناك مجموعة من العوامل التي ساهمت في تعزيز إمكانية خلق القيمة والاستغلال التجاري لموارد الغاز الحامض، بما في ذلك زيادة الطلب على الغاز، وتطور التكنولوجيا الحديثة، وكذلك الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها أدنوك في تطوير موارد الغاز عالي الحموضة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تستند إلى العلاقة الراسخة بين أدنوك وشركة «أو إم في» التي نتعاون معها في مجالاتٍ عدة تغطي كل جوانب ومراحل العمل في قطاع النفط والغاز. ونتطلع إلى الدمج بين الخبرات المتميزة لكل من «أو إم في» وأدنوك في مجال تطوير موارد الغاز عالي الحموضة من الحقول ذات الخصائص الفنية المعقدة، بما يسهم في ضمان عائد اقتصادي مجدٍ وبعيد المدى يعود بالنفع على الجميع.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع عند تشغيله في منتصف العقد المقبل أكثر من مليار ونصف قدم مكعب من الغاز يومياً، أي ما يكفي لتوفير الكهرباء لمليوني منزل. ومع اكتمال المشروع، سينتج أيضاً أكثر من 120 ألف برميل من النفط والمكثفات عالية القيمة يومياً.

وقال الدكتور راينير سيلي، الرئيس التنفيذي، ورئيس المجلس التنفيذي لشركة «أو إم في»: كلنا ثقة بأن خبرتنا في مجال التكنولوجيا الحديثة ستسهم في خلق قيمة إضافية وتعزيز الربحية لكل الشركاء.

ويمثل التوقيع على هذه الاتفاقية التزاماً طويل الأجل من قبلنا، كما يعد خطوة مهمة في مسيرتنا الناجحة لتحقيق استراتيجيتنا لعام 2025 فيما تستمر مساعينا لتعزيز حضورنا وتوسيع أعمالنا في منطقة الشرق الأوسط وتعزيز تحولنا نحو زيادة إنتاجنا من الغاز ضمن أعمالنا في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

وإلى جانب تطوير منطقة امتياز «غشا»، تخطط أدنوك لزيادة الإنتاج من «مكمن شاه» إلى 1.5 مليار قدم مكعب يومياً، والمضي قدماً في تطوير حقلي «باب» و«بوحصا» للغاز الحامض، كما تعمل الشركة كذلك على تحقيق أقصى قيمة ممكنة من مصادر الغاز الأخرى، والتي تشمل الأغطية الغازية واحتياطيات الغاز غير التقليدية في أبوظبي، بالإضافة إلى مخزونات الغاز الطبيعي الجديدة، والتي سيستمر تقييمها وتطويرها مع متابعة الشركة لأنشطتها الاستكشافية.

برنامج

حصلت «أو إم في» في أبريل على حصة 20% في امتياز «صرب وأم اللولو» البحري في أبوظبي. وساهمت الشركة منذ 2016 في برنامج يمتد لمدة 4 سنوات يشمل تنفيذ أعمال مسح زلزالي وحفر وأعمال هندسية تهدف لاستكشاف وتقييم الحقول الواقعة ضمن امتياز «غشا». وتعتبر «أو إم في» أحد المساهمين في «بورياليس»، شريك أدنوك في «بروج».