رواد الأعمال في الشرق الأوسط يتصدرون عالمياً في تأسيس المشاريع والاستثمار بها

المصدر: دبي - البيان

يحتل رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط مرتبة الصدارة عالمياً عندما يتعلق الأمر بعدد الأعمال والمشاريع التي يؤسسونها أو يستثمرون فيها مقارنة بنظرائهم في المناطق الأخرى من العالم، وذلك وفقاً لبيانات تقرير جوهر الأعمال الذي صدر مؤخراً عن إدارة الخدمات المصرفية الخاصة لدى «إتش إس بي سي».

ويمتلك أكثر من 26٪ من رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط ممن تقل أعمارهم عن 54 عاماً حصصاً نشطة في أكثر من 5 شركات، مما يجعلهم من أكثر رواد الأعمال المستثمرين نشاطاً على مستوى العالم، بينما تحل كل من أوروبا (12٪) والولايات المتحدة (10٪) في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.

وكشف التقرير، الذي شمل آراء أكثر من 3700 من رواد الأعمال الناجحين في 11 بلداً، أن رواد الأعمال في الشرق الأوسط يميلون إلى البدء بتأسيس أعمالهم في مرحلة مبكرة من عمرهم مقارنةً بنظرائهم على المستوى العالمي.

حيث يقوم نحو 73٪ من أصحاب شركات الأعمال في المنطقة بتأسيس شركاتهم الأولى وهم في العشرينات، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يقدر بنحو 58٪. كما يعتبر رواد الأعمال بالمنطقة أكثر نجاحاً وهم في مقتبل عمرهم كما يتضح من حجم العوائد السنوية لأعمالهم. إذ ينجح حوالي 42٪ من رواد الأعمال في الشرق الأوسط بتحقيق متوسط حجم أعمال سنوي يصل الى مليوني دولار قبل بلوغهم سن 35 عاماً، مما يجعلهم من رواد الأعمال الأكثر شباباً عالميا.

وقال صبحي طبارة، الرئيس العالمي لإدارة خدمات إتش إس بي سي المصرفية الخاصة للشرق الأوسط: تبين لنا نتائج التقرير أن رواد الأعمال في الشرق الأوسط هم من بين أكثر المجتمعات الريادية طموحاً وحيويةً في العالم نظراً للإنجازات والنجاحات التي يحققونها في أعمالهم في هذه السن المبكرة.

كما تظهر النتائج أن 88٪ من رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط يأتون من الشركات العائلية مقارنةً بنسبة 64٪ على المستوى العالمي وهي أعلى نسبة في العالم. كما يظهر أن معظم رواد الأعمال بالشرق الأوسط هم الأقل رغبة في بيع وتصفية شركاتهم الخاصة على المستوى العالمي (16٪ في الشرق الأوسط مقارنةً بالمتوسط العالمي الذي يقدر بنحو 29٪).