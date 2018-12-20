«إمباور» تسدد قسطي قرض بـ 94 مليون درهم قبل 9 أشهر من الاستحقاق

المصدر: دبي- البيان

سددت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» قسطين من قرض بقيمة 94 مليون درهم قبل موعد استحقاقهما بتسعة أشهر، لتتمكن «إمباور» بذلك من تسوية كاملة ونهائية لتسهيلات ائتمانية من بنك دبي الإسلامي بمبلغ 470 مليون درهم.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: تمكنت «إمباور» من سداد دفعات القرض قبل 9 أشهر من تاريخ استحقاقه النهائي في أغسطس 2019، وهذه ليست المرة الأولى التي تتمكن فيها المؤسسة من تسديد أقساط القروض قبل موعدها، حيث تمكنت في الماضي من تسديد أقساط قروض في إطار تسهيلات ائتمانية مشتركة قبل المهلة المحددة لذلك، وتعكس التسوية المسبقة لالتزاماتنا المالية مدى قوة واستدامة نموذج أعمال المؤسسة وفعالية استراتيجيتها المالية.

وتابع: تواصل «إمباور» متابعة استراتيجيتها المالية لتمويل مشاريعها بالاعتماد على مزيج مثالي بين القيمة الصافية والديون لزيادة العائد المالي لمساهميها، ونثمن الحوار المفتوح مع البنوك، نضمن من خلاله تمويلاً تنافسياً لمشاريعنا التوسعية، ولدى المؤسسة إيمان راسخ بأن المطلب الفعّال والمتزايد لتمويل قطاع التبريد بالمنطقة يعتمد بالأساس على الحوار المستمر بين شركات تبريد المناطق والبنوك المحلية، والإقليمية والدولية.

استراتيجية

وأوضح بن شعفار أن «إمباور» قد اعتمدت استراتيجية الاستثمار في محطات التبريد والبنية التحتية للشبكات بحسب الطلب الفعلي للسوق وكانت حكيمة للغاية في استثماراتها، وكفل هذا الأمر نمواً مستداماً للشركة وأدى إلى أداء مالي ثابت لها. ونتيجة لذلك، تمكنت «إمباور» على الدوام من تسوية التزاماتها المالية وفقاً للجداول الزمنية، حيث ثمنت البنوك والمؤسسات المالية هذا التعاون، مؤكدة أهمية تمويل مشاريع إمباور. وبما أن «إمباور» مؤسسة خدمات ذات تدفقات مالية طويلة الأجل ومستقرة، ذلك من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من مخاطر التمويل للبنوك والمؤسسات المالية، وشهدنا ثقة متزايدة للبنوك والمؤسسات المالية في تمويل قطاع التبريد في الإمارات.

دعم

وأكد أن الدعم المتنامي للبنوك لتمويل مشاريع «إمباور» ينبع أيضاً من دعم إمارة دبي لنمو هذا القطاع الحيوي، حيث تنظر دبي إلى تبريد المناطق عنصراً أساسياً لاستراتيجيتها في مجال الطاقة، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة الاعتماد على خدمات تبريد المناطق بشكل كبير مستقبلاً. واختتم بالقول: سنواصل الاستثمار بشكل مستمر في تطوير بنيتنا التحتية وشبكاتنا لتلبية الطلب المتزايد على تبريد المناطق في دبي، ونحن سعداء بتسوية التزاماتنا المالية قبل المهلة الزمنية المتفق عليها، وسنواصل العمل، وفق استراتيجيتنا للمضي قدماً بقطاع تبريد المناطق في دبي والدولة عموماً.