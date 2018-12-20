مصرف الشارقة الإسلامي يطلق خدمة أبل باي الإلكترونية للمدفوعات

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق مصرف الشارقة الإسلامي خدمة أبل باي لعملائه في الإمارات. وقال نبيل أبو علوان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: خدمة المدفوعات الإلكترونية طريقة سهلة وسريعة وذكية لتسديد المدفوعات لجميع عملائنا من مستخدمي أجهزة ابل بما فيها الهواتف والساعات والأجهزة اللوحية، حيث ندرك أهمية تفهم حاجات واهتمامات عملائنا المتغيّرة بمرور الزمن.

وستصبح جميع بطاقات المصرف الائتمانية والمسبقة الدفع وبطاقات الخصم - متوافقة مع منصة الدفع الجديدة. وأضاف: نحن على ثقة من أن إدخال هذه التقنية المبتكرة يشكل نقلة نوعية في خدمات المصرف، كما أنه يمكّننا من تحقيق أهدافنا بتسهيل ونشر المعاملات غير النقدية، والتي تضمن مستقبلاً مستداماً لنا وللأجيال القادمة.

وتعتبر ميزات الأمان والخصوصية جوهر تقنية ابل باي للمدفوعات. فعندما يستخدم العملاء من حاملي بطاقات مصرف الشارقة الإسلامي، بطاقة الائتمان أو البطاقة مسبقة الدفع أو بطاقة الخصم، خدمة أبل باي، فإن رقم البطاقة الفعلي لا يتم تخزينه على الجهاز، ولا على خوادم شركة ابل، وبدلاً من ذلك يتم إنشاء رقم محدد للجهاز ورمز آخر للمعاملة لا يتكرر، ولا يتم مشاركته مع الباعة أو المتاجر، وبالتالي لا يُسمح بربط عمليات الشراء بأي عميل محدد. كما سيواصل المستخدمون الحصول على جميع المكافآت والمزايا التي يقدمها المصرف.

وتم إطلاق خدمة أبل باي للمرة الأولى بالعالم في 20 أكتوبر 2014 بالتعاون بين شركة ابل و6 بنوك في الولايات المتحدة. وهي متاحة حالياً في عشرات الدول حول العالم. وتعد الإمارات الأولى على مستوى الشرق الأوسط التي تطلق هذه الخدمة.