فندق ستيلا دي ماري يفتتح أبوابه في دبي مارينا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إدارة سلسلة فنادق «ستيلا دي ماري»، افتتاح أحدث فنادقها من فئة الخمس نجوم في دبي في منطقة دبي مارينا، والذي يعتبر أحدث إضافةٍ لمجموعة فنادق ومنتجعات ستيلا دي ماري، حيث اختارت المجموعة مدينة دبي لاحتضان فندقها الجديد، باعتبارها وجهة أساسية للسياحة والضيافة في المنطقة.

ويستقطب الفندق الجديد مجموعات الأعمال الراغبين بعقد اجتماعات أو لقاءات عمل في عدد من القاعات وغرف الاجتماعات العصرية الملائمة لكافة المناسبات، ويحتوي الفندق على قاعة احتفالات فخمة استوحي تصميمها من أجواء عشرينيات القرن المنصرم، وتمتد القاعة على مساحة 500 متر مربع قادرة على استيعاب ما يزيد على 500 شخص، وتعد مكاناً مثالياً لإقامة المناسبات الاجتماعية وحفلات الزفاف.

ويستلهم الفندق الفاخر اسمه من الإيطالية ويعني «نجمة البحر»، ويضم الفندق إجمالاً 369 غرفة وجناحاً بطراز «آرت ديكو»، إلى جانب الغرف المزدوجة والملكية، حيث يستعدّ الفندق لاستقبال ضيوفه ضمن 252 غرفة ملكية و72 غرفة مزدوجة و45 جناحاً فاخراً.

وباعتباره أول فرعٍ للعلامة الفندقية، يشكّل ستيلا دي ماري دبي مارينا إضافةً حيويةً لقطاع الضيافة في مدينة دبي، فضلاً عن موقعه الذي يؤهله ليكون وجهة مفضلة لتناول الطعام في الجهة الجنوبية من المارينا، وتتميز جميع منافذ الأطعمة الستة في الفندق بتقديم تجارب تناول طعامٍ عالميةٍ معاصرة، إلى جانب إطلالات مميزة على المارينا.