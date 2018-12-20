منصة «فيغو فيديو» تستثمر 50 مليون دولار في 2019

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت منصة «فيغو فيديو» الرقمية عن خطة استثمارية بقيمة 50 مليون دولار العام المقبل لرعاية ناشري المحتوى الرقمي في منطقة الخليج وصقل مواهبهم. وتم الإعلان عن هذا الاستثمار خلال حفل «فيغو فيديو» الذي بث على الهواء مباشرة من نادي «أرماني بريف» في برج خليفة في دبي.

وفي خطوة تهدف إلى استقطاب وتشجيع المزيد من ناشري المحتوى الموهوبين في المنطقة وإثراء إنتاج المحتوى على المنصة، يشكل هذا الاستثمار خطوة بالغة الأهمية للمنصة كونها تسعى لتعميق الاستثمار وتنميته في المنطقة؛ حيث ستقوم «فيغو فيديو» شهرياً باختيار «نجم فيغو» الذي سيحظى بفرصة فريدة للسفر عبر أنحاء العالم مع «فيغو»، والمشاركة في الفعاليات الدولية واكتساب التغطية والانتشار على مستوى العالم.