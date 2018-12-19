6.2 مليارات درهم مشاريع قيد الإنشاء لــ«ميرال» في جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

قال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، مطور الوجهات في أبوظبي، إن حجم المشاريع الإنشائية للشركة حالياً تقدر بنحو 6.2 مليارات درهم.

مشيراً إلى أن الشركة ستواصل افتتاح وجهات جديدة العام المقبل لترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة ترفيهية استثنائية.

وأضاف الزعابي، في إحاطة إعلامية أمس، إن المشاريع قيد الإنشاء تتضمن مشروع «ياس أرينا» ضمن مشروع «ياس باي» وأيضاً المشروع الترفيهي الجديد «كلايم» ومن المقرر افتتاحهما في العام المقبل لتنضم إلى مجموعات الوجهات التي تحتضنها جزيرة ياس.

وذكر أن مشروع «ياس أرينا» سيكون متعدد الأغراض لاستضافة الفعاليات الرياضية والثقافية والاقتصادية بسعة إجمالية تصل إلى 18 ألف شخص.

وبين أن مشروع «كلايم» سيتضمن أعرض نفق هوائي للقفز الحر يصل عرضه إلى 9.75 أمتار، وأيضاً أطول جدار تسلّق داخلي في العالم بارتفاع 43 متراً عن الأرض، مخصص للأشخاص الذين لديهم خبرة عالية في التسلّق.

وأوضح الزعابي أن مشروع «ياس باي»، الذي سيشهد العام المقبل اكتمال أعمال البنية الفوقية له وسيتم الانتهاء من إنشائه على مراحل، سيحول الطرف الجنوبي للجزيرة إلى واجهة بحرية عالمية المستوى.

حيث تقدر استثماراته بنحو 12 مليار درهم منها 4 مليارات تضخها شركة «ميرال» في البنية التحتية للمشروع إضافة إلى استثمارات مشروع «ياس أرينا»، مبيناً أن البنية التحتية للمشروع بأكمله وصلت إلى مراحلها النهائية.

وذكر أن الجانب الآخر من استثمارات مشروع «ياس باي» موزعة على فندق من المقرر افتتاحه في عام 2020 يحمل علامة هيلتون ويضم 550 غرفة، إضافة إلى المنطقة الإعلامية التي تضم مقر هيئة «Twofour 54»، إلى جانب خطة لبيع 35 قطعة أرض سكنية ضمن المشروع.

سي ورلد

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة ميرال أن هناك مشروعاً آخر وهو «سي ورلد إنترتينمنت»، الذي وصل إلى مراحله الأخيرة من التصميمات ومن المقرر الانتهاء منه في 2022، وهو مشروع مدينة متخصصة للحياة البحرية وسيضمُّ أول مركز متخصص للأبحاث والإنقاذ وإعادة تأهيل وإرجاع الأحياء البحرية في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن مدينة عالم فيراري تشهد عمليات تطوير وإضافة ألعاب جديدة.

وقال: إن الشركة حققت نجاحات ضخمة خلال العام الجاري وفي مقدمتها افتتاح مشروعنا «عالم وارنر براذرز أبوظبي» الذي تصل قيمته إلى مليار درهم، وتم تنفيذه بجودة استثنائية وفق الميزانية والجدول الزمني المقررين، بحيث تضم المدينة الآن 29 لعبةً ومرفقاً ترفيهياً بالإضافة إلى العروض الحية عبر 6 مناطق ترفيهية غامرة.

وأفاد بأن «وارنر براذرز» صنفتها مجلة «تايم» ضمن قائمتها لأفضل 100 مكان للزيارة في العالم، مشيراً إلى أن المدينة تشهد إقبالاً كبيراً منذ افتتاحها في مايو الماضي ومن المتوقع المزيد من الزوار خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي مع بدء فترة الاجازات خصوصاً من السوق المحلي الذي يستحوذ على 70% من إجمالي زوار المدينة.

مشيراً إلى أن أهم الأسواق للمدن الترفيهية بالجزيرة تشمل السعودية والهند والصين وبريطانيا وروسيا.

تعامل من دون نقود

وقال الزعابي: إن الشركة تدرس حالياً أن تتم جميع التعاملات داخل جزيرة ياس من دون نقود بحيث يتم الدفع إلكترونياً عن طريق الهواتف الذكية، مشيراً إلى انه من المقرر البدء في تطبيق ذلك بالمدن الترفيهية كمرحلة أولى اعتباراً من العام المقبل على أن تعمم بعد ذلك في الجزيرة بأكملها.

وأضاف أن الجزيرة تشمل حالياً وسائل نقل مجانية من الفنادق إلى المدن الترفيهية وأبرز الوجهات، ونعمل كذلك على دراسة الربط بوسائل نقل تصل إلى داخل إمارة أبوظبي وكذلك إمارة دبي، وألمح إلى وجود دراسات أيضاً لتدشين وسيلة نقل حديثة هي «الكيبل كار» التي تشبه التليفريك ولكن بشكل أكثر حداثه بحيث تتم عملية التنقل داخل الجزيرة بسهولة ويسر وخلال مدة زمنية تصل إلى 4 دقائق فقط.

وستشمل المرحلة الأولى ربط الفنادق بالمدن الترفيهية ثم يتم بعد ذلك ربط المدينة بأكملها، مشيراً إلى أن سرعتها تصل إلى 120 متراً بالساعة ويتم حجزها ودفع رسومها إلكترونياً عن طريق الهواتف الذكية.