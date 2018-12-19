الرئيس التنفيذي: لا نية لإدراج «نور تكافل» في البورصة ولا خطط لبيع حصة

المصدر: دبي - عمرو عادل

قال راجيش سيثي، الرئيس التنفيذي لشركة «نور تكافل»، ذراع التأمين الإسلامي لمجموعة نور الاستثمارية، إنه لا نية لإدراج الشركة في سوق الأوراق المالية، لا سيما وأن القرار يعود إلى المساهمين.

وأضاف في تصريحات للصحفيين أمس في دبي على هامش احتفالية الشركة بمرور 10 سنوات على تأسيسها، أنه لا نية أيضاً في الوقت الحالي لبيع أي حصة من «نور تكافل» لأية جهة خارجية أو محلية، كما أنه لا توجد أي خطط للدخول في شراكات، نافياً بعض الشائعات التي ترددت في هذا الخصوص قبل فترة.

ولفت إلى أن «نور تكافل» سجلت نمواً مطرداً خلال السنوات العشر الماضية، ليصل مجموع أقساطها في العام الجاري إلى أكثر من 500 مليون درهم، من خلال تأمين 50 ألف مبنى وفيلا، و200 ألف عميل تأمين طبي، و10 آلاف عميل حياة و20 ألف سيارة و200 يخت، موضحاً أن شركات التأمين بحاجة إلى وقت طويل لتنمية أعمالها وإتمام التوسعات.

وأشار إلى أن التحدي الذي واجه الشركة كان في إيجاد أفضل القطاعات التي تدعم معدلات النمو، مضيفاً أن قطاع التأمين يختلف حالياً عما كان عليه قبل عشر سنوات، فالقطاع الصحي أصبح يشكل في الوقت الراهن مجالاً مهماً للنمو، خصوصاً بعد إلزامية التأمين الصحي في دبي، الذي أسهم في تنوع التغطيات التأمينية.

وقال إن التوجه الآن إلى قطاع التأمين البحري والتأمين على الأمن السيبراني علاوة على التطلع إلى الدخول في التأمينات المرتبطة بمشاريع إكسبو دبي 2020.

وأضاف أن الأرضية القانونية لمجال تأمينات الحياة ستصبح مختلفة بداية العام المقبل ودخول العمل بنظام جديد، مشيراً إلى أن حصة التأمينات العامة من إجمالي أقساط الشركة تصل إلى 20%، فيما تبلغ حصة الحياة 30% والتأمين الصحي 50%.

وتوقع ارتفاع أسعار التأمين الطبي بالسوق المحلي بين 6 - 8% العام المقبل، نتيجة مستوى التضخم وأسعار الأدوية والخدمات الطبية الجديدة إضافة إلى إدخال بعض الأمراض ضمن مظلة التأمين الإلزامي في دبي، مرجحاً استمرار نمو أقساط التأمين في 2019 بين 10 و12%.