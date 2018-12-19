مذكرة تفاهم بين مرافئ أبوظبي وكوسكو

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت شركة مرافئ أبوظبي وشركة كوسكو ــ أبوظبي مذكرة تفاهم بزيادة التعاون بين الشركتين، مما يعود بالنفع المباشر على التجارة في إمارة أبوظبي والإمارات ككل، كما تساهم في دعم رؤية القيادة الرشيدة 2030.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم بالتزامن مع حفل التدشين الرسمي لمحطة كوسكو للحاويات في أبوظبي. وستساهم الشركتان بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي. وتسعى الاتفاقية أيضاً إلى ضمان استمرار العملاء بالتمتع بالخدمات العالمي في ميناء خليفة.

وتعززت أهمية ميناء خليفة في التجارة المحلية والإقليمية والعالمية من خلال إدراجها كمركز إقليمي رئيسي لمبادرة الحزام والطريق الصينية التي من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في النمو الإجمالي لاقتصاد أبوظبي والإمارات ككل.

وقع المذكرة عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمرافئ أبوظبي والكابتن جو ويبينج، المدير العام لمحطة كوسكو للحاويات بحضور الكابتن محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مرافئ أبوظبي والكابتن شو ليرونج رئيس مجلس إدارة شركة كوسكو الملاحية.

وقال عبدالله الهاملي: توقيع مذكرة التفاهم أمر بالغ الأهمية ليس فقط للشركتين، بل للنجاح المستقبلي لميناء خليفة وعملائنا وتجارة أبوظبي والإمارات. ونتوقع أن يحقق هذا الاتفاق أعلى مستويات التميز وليس لدى شك في أن عملنا معاً سيقدم نتائج رائعة في المستقبل.