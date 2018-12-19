كلية دبي للسياحة تستقبل طلبات الراغبين في الالتحاق ببرنامج التدريب الشتوي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، إطلاق برنامجها التدريبي للعطلة الدراسية الشتوية 2018، الذي ينظم على مدى 3 أسابيع ابتداءً من 23 ديسمبر 2018 ولغاية الخميس 10 يناير في مبنى الكلية الجديد في منطقة وان سنترال بجانب مركز دبي التجاري العالمي.

وتنظم الكلية البرنامج ضمن مبادرة «مضياف» لتوطين القطاع، بهدف مساعدة المواطنين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عاماً، على استثمار عطلتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة من خلال تعميق معرفتهم بالسياحة ومدى إسهامها الكبير في إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي.

حيث سيتناول البرنامج 4 مواضيع رئيسية تشمل التعريف بالقطاع السياحي وأساسيات الإرشاد السياحي ومبادئ قطاع الضيافة والخدمة المجتمعية. وسيتم منح المنتسبين دروساً نظرية وعملية في الوقت نفسه، إلى جانب المشاركة في العديد من الأنشطة التفاعلية. وفي ختام البرنامج سيحصل الجميع على شهادات تقديرية.

وقالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: نضع في كلية دبي للسياحة نصب أعيننا تشجيع الشباب المواطنين على العمل في السياحة لما لهذا الأمر من أهمية بالغة في نقل الصورة الحقيقية والواقعية عن الإمارات وشعبها لملايين الزوار الذين يقصدون دبي من مختلف أرجاء العالم. ويأتي تنظيم البرامج التدريبية في إطار هذا التوجه ولمساعدة المنتسبين أيضاً على تحديد أولوياتهم ومسارات العمل المناسبة لطموحاتهم ضمن قطاع السياحة.