«دانة غاز» تسلمت 152 مليون دولار من مستحقاتها بمصر في 2018

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

كشف محمد المبيضين رئيس علاقات المستثمرين في «دانة غاز»، أن الشركة تشهد تحسناً ملحوظاً في الحصول على مستحقاتها من جانب الحكومة المصرية، وهو ما يشجعها على التوسع وضخ مزيد من الاستثمارات المستقبلية.

وأضاف المبيضين في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، إن «دانة غاز» حصلت منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن على نحو 152 مليون دولار من مستحقاتها لدى الحكومة المصرية، وذلك بعد أن تسلمت مؤخراً دفعة جديدة بقيمة 20 مليون دولار.

وأعلنت «دانة غاز» في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن الدفعة الأخيرة التي حصلت عليها بالجنيه المصري سيكون لها أثر إيجابي، وأعربت عن تطلعها قدماً للحصول على دفعات إضافية قبل نهاية العام، بما يمكنها من المضي قدماً في خططها.