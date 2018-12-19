تعاون بورصة دبي للذهب و FXCM في منتجات تداول العملات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كلّ من بورصة دبي للذهب والسلع ومجموعة FXCM، المزوّد العالمي لخدمات تداول العملات الأجنبية وعقود الفروقات والبتكوين والمنتجات ذات الصلة عبر الإنترنت، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون على طرح منتجات جديدة ومبتكرة لتداول العملات الأجنبية (فوركس) عبر منصة بورصة دبي للذهب والسلع.

وقع الاتفاقية كلّ من ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع وماريو سانشيز، المدير العام والرئيس العالمي لدى FXCM Pro Sales، في مكاتب مجموعة FXCM في لندن 17 ديسمبر الجاري.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «هدفنا هو أن نحرص باستمرار على تزويد أعضاء منصتنا والمشاركين في السوق بعقود مبتكرة ومدعومة بغرفة المقاصة والتقنيات الحديثة التي نوفرها، كما نحرص على أن تناسب هذه العقود البنوك وغرف التداول المحلية بقدر مُلاءمتها نفسه للمشاركين الدوليين.».

وقال ماريو سانشيز-واندمبيرغ، المدير العام لدى مجموعة FXCM: « نتطلع لطرح هذه المنتجات بالسوق في المستقبل».