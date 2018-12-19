«القمة العالمية للطيران في دبي» تستقطب 2000 مستثمر

المصدر: دبي - البيان

تستضيف القمة العالمية للاستثمار في الطيران في دبي، دورة انعقادها الأولى التي تنطلق يومي 28 و29 يناير المقبل، أكثر من ألفي مشارك من المستثمرين في قطاع الطيران من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب عدد من القادة والمسؤولين الحكوميين، والممولين من القطاع الخاص، وأصحاب الأصول والشركات العاملة في القطاع، ونخبة من مشغلي الطائرات، ومقدمي الخدمات اللوجستية.

وأكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الإمارات حققت خلال السنوات الماضية قفزات نوعية في المجالات الاستثمارية، التي تتعلق بصناعة الطيران، نظراً للمكانة المهمة التي تشغلها صناعة الطيران، كونها من أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم، في ظل توقعات النمو السنوي التي تقدر بنحو 4.3%، ووصول حجم الأسواق العالمية لصناعة الطيران وخدماته اللوجستية والفنية إلى تريليون دولار.

وأضاف: «تنعقد القمة في ظل التوقعات السابقة لنسب نمو القطاع، وتوجه رؤوس الأموال نحو صناعة الطيران نظراً للتزايد المستمر والملحوظ على خدمات النقل الجوي، باعتباره وسيلة المواصلات الأكثر أماناً على مستوى العالم، إضافة إلى تكاليفه المعتدلة».

وتأتي القمة التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني، في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستسفال سيتي، تحت شعار «ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار في قطاع الطيران»، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها صناعة الطيران، التي تقدر استثماراتها بـ 1000 مليار دولار، ونسب نمو ثابتة بنحو 4.3% سنوياً.