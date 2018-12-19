دبي تتصدر العالم في 3 مؤشرات تقنية

المصدر: دبي - البيان

تصدّرت إمارة دبي العالم في 3 مؤشرات تقنية هي «مستخدمو الإنترنت»، و«حيازة اللوح الرقمي»، و«العمالة العلمية والتقنية».

جاء ذلك بحسب تقرير تنافسية دبي الرقمية 2018، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، الذي أصدره مؤخراً «مركز التنافسية العالمية» التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) ومقره لوزان بسويسرا، بالتعاون مع «مكتب دبي للتنافسية» التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي و«مكتب دبي الذكية».

وأعلن عن نتائج التقرير أمس في دبي بحضور سامي ظاعن القمزي مدير عام اقتصادية دبي، ود.عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام مكتب دبي الذكية، وعبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، وهاني الهاملي مدير مكتب دبي للتنافسية، والشيخة منى عبدالله المعلا، نائب مدير مكتب دبي للتنافسية، ويونس آل ناصر، مساعد مدير عام مكتب دبي الذكية، وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية والجامعات في الدولة.

ويقارن التقرير بين اقتصاد إمارة دبي و63 اقتصاداً من مختلف قارات العالم اعتماداً على 3 محاور رئيسية تنطوي كل منها على ثلاثة مؤشرات رئيسية، هي المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية للمستقبل، ويندرج تحتها 50 مؤشراً فرعياً تعكس مختلف روافد الاقتصاد الرقمي.

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