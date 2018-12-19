بنوك الإنترنت الخيار المفضل في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

قالت شركة «آر بي بي آي»، المتخصصة في تأثير الحلول الرقمية على المُستخدمين،: إن 85٪ من المستهلكين في الإمارات يفضلون التعامل مع البنوك عبر الإنترنت.

جاء ذلك في دراسة بحثية أجرتها الشركة حول قطاع الصيرفة والشؤون المالية المحلية تحت عنوان «تحليل مواقع البنوك الإلكترونية في منطقة الخليج».

وقال فلو فورنير، المدير العام لتجارب المستهلكين في الشركة: «يفضل غالبية العملاء في منطقة الخليج إجراء معاملاتهم البنكية اليومية من هواتفهم المحمولة أو باستخدام كمبيوتراتهم الخاصة، فتوقعاتهم اليوم أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عامين؛ وعليه لم تعد الخدمة الممتازة على الإنترنت خيارًا فقط، فهناك مجال كبير للتحسين لتحقيق التميّز والريادة.

ولقد أظهر البحث الذي أجريناه أن بعض البنوك الرائدة تبدي فهمًا جيدًا للممارسات التي تتمحور حول المستخدم». تجدر الإشارة إلى أن الصناعة المصرفية والمالية المحلية تشهد تحولاً سريعًا غير مسبوق، حيث يستخدم عدد أكبر من عملاء البنوك قنوات متعددة للبحث عن المنتجات التي تلائمهم وتلبّي متطلّباتهم، وكذلك لفتح حساباتهم، استخدامها، إدارتها والتحقق من أرصدتهم وحل أي مشاكل يواجهونها بذلك الشأن.

وكشف بحث أجرته شركة ماكينزي للاستشارات لعام 2017 حول المستهلكين في المناطق الحضرية في الإمارات والسعودية، أن 80٪ على الأقل منهم يفضلون إجراء جزء من أعمالهم المصرفية على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الآن.