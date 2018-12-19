مليار درهم لتطوير مجمع للطاقة والمياه في جبل علي

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركتا «مبادلة» و«دوبال القابضة» اتفاقية لمدة 25 عاماً مع «الإمارات العالمية للألمنيوم» تزيد قيمتها على مليار درهم لتطوير مجمع جديد لإنتاج الطاقة ومحطة لتحلية المياه في مصهر «الإمارات العالمية للألمنيوم» في جبل علي، دبي.

ومن المقرر وفق الاتفاقية التي أعلن عنها أمس، بناء مرافق إنتاج الطاقة باستخدام أحدث التقنيات التي من شأنها تطوير الكفاءة الكلية لإنتاج الطاقة، وخفض الانبعاثات البيئية وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي، وتعتزم «الإمارات العالمية للألمنيوم» شراء الطاقة التي ستنتجها الشركة الجديدة على مدة الاتفاقية 25 عاماً، ويتضمن المشروع قيام شركة سيمنز بتركيب فئة جديدة من توربينات الغاز عالية الكفاءة، طراز «إتش كلاس» لأول مرة في تاريخ الإمارات.

وستساهم المرافق الجديدة في تطوير كفاءة الطاقة المستخدمة في صهر الألمنيوم بمواقع شركة «الإمارات العالمية للألمنيوم»، وستساعد أيضاً على خفض الانبعاثات البيئية وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي. وستأسس «مبادلة» و«دوبال القابضة» شركة مشتركة لتطوير المرافق الجديدة. وأعلنت «الإمارات العالمية للألمنيوم» أنها تعتزم شراء الطاقة التي ستنتجها هذه المرافق على مدى 25 عاماً من تاريخ التعاقد.