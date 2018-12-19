«غرفة الفجيرة» تُعرّف بأهم القضايا الضريبية

المصدر: الفجيرة - البيان

تنظم «غرفة تجارة وصناعة الفجيرة»، ورشة عمل لتعريف رواد وأصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بأساسيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بالتركيز على أهم قضايا الضريبة المتمثلة في التعامل مع الإقرارات الضريبية، ومدى المرونة في الاسترداد الضريبي.

تعقد ورشة العمل التي تُنظم بالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال، في مسرح الغرفة اليوم، ويتحدث فيها المستشار المالي الدكتور عبد الله العوضي.

وأوضح خالد محمد الجاسم مدير عام غرفة الفجيرة، أن ورشة العمل تأتي ضمن برامج الغرفة التدريبية للعام الجاري، وفي إطار ما توليه الغرفة من اهتمام بالتدريب والإسهام في توفير المعلومات، التي تخدم مصالح رواد وأصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة لدورهم الفاعل في التنمية.

ويتناول المستشار المالي عبد الله العوضي بالتفصيل خلال ورشة العمل ماهية ضريبة القيمة المضافة وآلية تطبيقها، وتأثيرها الاقتصادي.