«دي إكس بي» تروج لبرامجها الترفيهية بشراكة مع سوق دبي الحرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دي إكس بي إنترتينمنتس» عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع سوق دبي الحرة لتمكين المسافرين من شراء تذاكر الدخول إلى «دبي باركس آند ريزورتس» من كل صالات وصول المسافرين بمطار دبي الدولي.

وسيتمكن المسافرون القادمون عبر صالات الوصول 1 و2 و3 من التعرف على ما تقدمه «دبي باركس آند ريزورتس» من تجارب ترفيهية ابتداءً من ديسمبر 2018 وحتى 31 ديسمبر 2019، حيث ستقوم الوجهة بالترويج لكل من متنزهاتها الأربعة، موشنجيت دبي وبوليوود باركس دبي وحديقة الألعاب المائية ليجولاند ووتر بارك وليجولاند دبي.

كما سيتمكن المسافرون القادمون، والبالغ عددهم 88 مليوناً في السنة، إلى مطار دبي من شراء التذاكر لحظة وصولهم إلى البلاد لتجربة أكثر من 100 لعبة ترفيهية ومعلم جذب فريد في الوجهة. وسيتم ترويج الوجهة للزوار في بطولة سوق دبي الحرة للتنس لعام 2019، إحدى أكثر البطولات المنتظرة خلال العام ذات الإقبال الجماهيري الكبير.

وقع اتفاق الشراكة أحمد الريس الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "دي إكس بي إنترتينمنتس"، وصلاح تهلك نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية في "سوق دبي الحرة".

وقال محمد سليمان الملا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في دي إكس بي إنترتينمنتس: «يسعدنا أن نوقع شراكة استراتيجية مع سوق دبي الحرة للترويج لدبي باركس آند ريزورتس في مطار دبي الدولي، البوابة الرئيسية للدولة. وتعد هذه الشراكة جزءاً من جهودنا المتواصلة لترويج الوجهة للسياح الدوليين عبر المواقع الرئيسية في دبي، من خلال التعاون مع أبرز العلامات التجارية السياحية».

من جهته، قال كولم ماكلوغلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة: «يسعدنا العمل مع شركة دي إكس بي إنترتينمنتس لتسهيل عملية شراء التذاكر إلى دبي باركس آند ريزورتس للمسافرين القادمين إلى مطار دبي الدولي. ونحن على ثقة بأن التذاكر ستحظى برواج كبير بين الزوار».