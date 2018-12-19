«جي إيه سي» تدشن عملياتها بمدينة خليفة الصناعية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت شركة «جي إيه سي أبوظبي» منشأة جديدة لها تضم مستودعاً ومساحة تخرين في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي، أحد أكبر المناطق الصناعية المتكاملة في المنطقة، والتابعة لـ «موانئ أبوظبي».

تخدم هذه المنشأة الجديدة، التي يتوقع أن تبدأ عملياتها بالكامل يناير المقبل، مجموعة واسعة من القطاعات بما فيها النفط والغاز والصناعات التحويلية والتشييد والإنشاءات ومنتجات السلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والمعدات المتخصصة.

وقال سمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية: «تملك جي إيه سي سجلاً حافلاً في خدمة مالكي السفن والشركات العاملة في ميناء خليفة منذ سنوات. وفي ظل الأهمية المتزايدة لأبوظبي كونها مركزاً عالمياً بارزاً للخدمات اللوجستية والشحن، فإننا نرحب باختيار هذه الشركة المرموقة مدينة خليفة الصناعية لتوسيع نطاق عملياتها في أبوظبي والمنطقة».

وأكد غوران إريكسون، المدير العام لشركة «جي إيه سي أبوظبي» أن ميناء خليفة يمثل بوابة استراتيجية لإمارة أبوظبي والمنطقة.