ضبط 53 ألف قطعة مقلدة من أحبار الطابعات في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأصحاب العلامة التجارية في مستودعين بمنطقة الصجعة، كمية كبيرة من أحبار الطابعات المقلدة والخاصة بأشهر العلامات التجارية المعروفة في السوق المحلي والعالمي تصل كميتها إلى أكثر من 53 ألف قطعة، 47827 منها أحبار طابعات و5234 ملصقات لعلامات تجارية معروفة.

وتأتي هذه الجهود ضمن الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة التي يقوم بها الضباط التجاريون بالدائرة على المنشآت التجارية في مختلف مناطق الشارقة.

وقال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية: إن الضبطية الأولى أسفرت عن رصد ضبطية أخرى بشقة تم تحويلها لمعمل في منطقة الشرق، حيث تم ضبط 469 حبر طابعات و1376 علبة فارغة تحمل علامة تجارية عالمية. و1300 ملصق يحمل علامة تجارية وبعض المعدات التي تستخدم في إنتاج الأحبار المقلدة.