«مطارات أبوظبي» تكرّم شركاءها في القطاع

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت مطارات أبوظبي حفلها السنوي الخاص بتكريم شركائها من العاملين في قطاع الطيران والجهات الأخرى، تقديراً للجهود التي بذلوها في سبيل ضمان أرقى معايير التميّز في المطارات والمرافق ومباني المسافرين التابعة لها.

حضر الحفل عدد من الشركاء الرئيسيين لمطارات أبوظبي، بما فيهم «الهيئة العامة للطيران المدني» و«دائرة النقل في أبوظبي» و«مديرية أمن المنافذ والمطارات- شرطة أبوظبي» و«الإدارة العامة لجمارك أبوظبي».

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي: «تلتزم الشركة بالتعاون مع شركائها المعنيين وشركات الطيران بضمان أعلى معايير التميّز وسعادة العملاء، الأمر الذي يتضح في الدور الذي يقوم به جميع شركائنا في قطاع الطيران، ويعكس تفانيهم وإخلاصهم في العمل».