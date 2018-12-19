«بروج» تبدأ إنشاءات وحدتها الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين في الرويس

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت شركة «بروج» الأعمال الإنشائية في وحدتها الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين ضمن مرافق مصنع «بروج 3» في الرويس، والتي ستساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة من البولي بروبيلين لأكثر من 25% لتصل إلى 2.24 مليون طن سنوياً، لتوفر بذلك فرصاً جديدة لدعم الاقتصاد المحلي.

حضر مراسم وضع حجر الأساس العديد من كبار ممثلي شركة أدنوك وبورياليس ومير تكنيمونت وبروج. وستبلغ الطاقة الإنتاجية للوحدة الخامسة للبولي بروبيلين 480 ألف طن سنوياً، وستقوم ببنائها شركة مير تكنيمونت، حيث من المتوقع الانتهاء من تشييدها في الربع الثالث 2021.

وقال أحمد عمر عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية «بروج»، إن البدء ببناء الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين في مجمعنا الصناعي بالرويس يعتبر انطلاقة نحو مرحلة جديدة من مسيرتنا التنموية والتطويرية في بروج.

مؤكدين بذلك على مكانتنا الرائدة كمزود معتمد لأفضل الحلول البتروكيماوية والبلاستيكية المبتكرة. كما تشكل هذه الوحدة الإنتاجية مساهمة مهمة في تحقيق طموحات وتوقعات المساهمين في بروج ومزيد من النمو والازدهار.

وأضاف: هذا المشروع يمثل علامة فارقة وإنجازاً مهماً نحو تحقيق استراتيجية النمو في بروج، وتساهم الوحدة الخامسة لإنتاج البولي بروبيلين الجديدة في تعزيز برامجنا المتعلقة بالقيمة المحلية المضافة عبر التشجيع على الاستفادة من البضائع المحلية والخدمات والمنشآت التصنيعية المتواجدة».